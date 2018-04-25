Более килограмма амфетамина и гашиша изъяли сотрудники полиции у жителя Республики Коми

Сотрудниками ОМВД России по г. Воркуте задержан 25-летний местный житель, следовавший поездом Москва — Воркута. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у молодого человека несколько свертков с веществом растительного происхождения, а также пакетики с порошкообразным веществом.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является гашишем массой 257,72 грамма и амфетамином массой 748,17 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.