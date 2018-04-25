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Дебошир напал с ножом на человека в приморском магазине
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Дебошир напал с ножом на человека в приморском магазине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В городе Большой Камень Приморского края прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали мужчину с ножом. Злоумышленник спровоцировал ссору в магазине и напал на посетителя. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на источник в Росгвардии.
Когда наряд Росгвардии прибыл по сигналу, агрессивного мужчины на месте уже не было. Он заметил, что продавец нажала тревожную кнопку, и скрылся. Вскоре дебошира поймали.
У задержанного при себе оказался нож. Теперь ему придется ответить по закону. Пострадавший мужчина госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
В Махачкале две женщины не смогли разрешить конфликтную ситуацию мирным путем. В качестве аргумента одна достала нож, а вторая взяла в руки пистолет.
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