Дебошир напал с ножом на человека в приморском магазине

городе Большой Камень Приморского края прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали мужчину с ножом. Злоумышленник спровоцировал ссору в магазине и напал на посетителя. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на источник в Росгвардии.

Когда наряд Росгвардии прибыл по сигналу, агрессивного мужчины на месте уже не было. Он заметил, что продавец нажала тревожную кнопку, и скрылся. Вскоре дебошира поймали.

У задержанного при себе оказался нож. Теперь ему придется ответить по закону. Пострадавший мужчина госпитализирован. О его состоянии не сообщается.