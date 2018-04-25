Ещё
В красноярской колонии возбудили дело из-за насилия над заключенными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Число жертв урагана в Москве увеличилось

В красноярской колонии возбудили дело из-за насилия над заключенными 

РИА Новости 37 минут назад
КРАСНОЯРСК, 25 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту насилия над заключенными исправительной колонии в Богучанском районе Красноярского края после публикации видеозаписи в интернете, сообщает региональное управление СК.
"В Богучанском районе возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к осужденным. Двадцать первого апреля на одном видеохостингов было размещено видео, на котором неустановленные сотрудники ГУФСИН совершают действия, явно выходящие за пределы их полномочий. По данному факту следственными органами следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)", — говорится в сообщении.
По предварительной версии, с 2012 по 21 апреля 2018 года, находясь в едином помещении камерного типа исправительной колонии №43 в поселке Октябрьский, неустановленные сотрудники ГУФСИН применили насилие к осужденным. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные лица.
В главном управлении ФСИН по краю сообщили, проверяют данные, размещенные в интернете, материалы переданы в следственные органы для юридической оценки действий сотрудников.
РИА Новости: последние новости
Пятеро учеников ранены в результате стрельбы в школе в Мексике В Китае арестовали 600 компьютеров для майнинга биткоинов На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»132
Россияне упустили свой исторический шанс460
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»91
Садальский раскрыл тайну Галкина24
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение