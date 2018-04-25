В красноярской колонии возбудили дело из-за насилия над заключенными

"В Богучанском районе возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к осужденным. Двадцать первого апреля на одном видеохостингов было размещено видео, на котором неустановленные сотрудники ГУФСИН совершают действия, явно выходящие за пределы их полномочий. По данному факту следственными органами следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, с 2012 по 21 апреля 2018 года, находясь в едином помещении камерного типа исправительной колонии №43 в поселке Октябрьский , неустановленные сотрудники ГУФСИН применили насилие к осужденным. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные лица.

В главном управлении ФСИН по краю сообщили, проверяют данные, размещенные в интернете, материалы переданы в следственные органы для юридической оценки действий сотрудников.