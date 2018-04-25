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На экс-главу Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора завели дело
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На экс-главу Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора завели дело 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя Нижне-Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за коррупцию. Основанием для этого послужили материалы регионального УФСБ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, в декабре 2015 года он позвонил гендиректору крупной теплотранспортной компании и под предлогом предстоящего «Дня Ростехнадзора» предложил заплатить ему 200 000 рублей за то, что он будет покровительствовать ему по службе. Параллельно главный инженер фирмы, не зная об этом, тоже передал экс-руководителю местного Ростехнадзора взятку. После глава ведомства вымогал деньги за покровительство и у руководителей компании.
Начиная с декабря 2015 года, руководитель Ростехнадзора регулярно угрожал фирме проведением проверок и прекращением ее деятельности.
В сентябре 2017 года главы компании, под давлением угроз через посредников передали взяточнику 1,5 миллиона рублей.
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