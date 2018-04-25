Экс-глава Нижне-Волжского управления Ростехнадзора подозревается в получении взяток

"Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Ростехнадзора заведено по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, в декабре 2015 года подозреваемый, являясь руководителем Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, позвонил гендиректору крупной теплотранспортной компании и под предлогом предстоящего «Дня Ростехнадзора» предложил передать ему незаконное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей за общее покровительство по службе. Деньги передал главный инженер коммерческой организации прямо в служебном кабинете.

Кроме того, начиная с декабря 2015 года, злоумышленник, угрожая проведением проверок и прекращением производственной деятельности, у руководителей фирмы, занимающейся бурением скважин, также вымогал взятку за общее покровительство по службе.

"В сентябре 2017 года директора фирмы, под давлением ранее высказанных угроз, через посредников передали фигуранту незаконное денежное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей", — добавили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.