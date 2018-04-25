Об издевательствах воронежца над годовалым сыном узнали в полиции

По факту издевательств 50-летнего местного жителя над годовалым сыном завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 25 апреля.

Воронежец систематически избивал своего ребенка больше месяца. Все это происходило в их квартире по улице Гаршина. Крики мальчика встревожили соседей, и они вызвали сотрудников полиции. Приехавшие на место инцидента полицейские увидели, что ребенок один находился в подъезде, в то время как его родители распивали спиртное.

Позже выяснилось, что отец мальчика ведет аморальный образ жизни, нигде не работает. Полицейские завели уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей.