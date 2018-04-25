В ходе застолья он ударил мужчину несколько раз ножом и после закопал около его дома
Житель Тихорецкого района подозревается в убийстве соседа.
23 апреля 2018 года в полицию Тихорецкого района обратился местный житель с заявлением о том, что пропал его 54-летний отец.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории, прилегающей к дому пропавшего, было обнаружено его тело с множественными ножевыми ранениями. Спустя некоторое время установили и лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 60-летний гражданин Республики Грузия, сосед погибшего.
По версии следствия, вечером 22 апреля 2018 года соседи совместно распивали спиртные напитки. В процессе застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту не менее семи ударов в область грудной клетки. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы, сосед переместил тело погибшего на прилегающую к домовладению территорию, где закопал.
Свою вину мужчина признает в полном объеме. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.