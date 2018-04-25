Житель Тихорецкого района подозревается в убийстве соседа

В ходе застолья он ударил мужчину несколько раз ножом и после закопал около его дома

Житель Тихорецкого района подозревается в убийстве соседа.

23 апреля 2018 года в полицию Тихорецкого района обратился местный житель с заявлением о том, что пропал его 54-летний отец.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории, прилегающей к дому пропавшего, было обнаружено его тело с множественными ножевыми ранениями. Спустя некоторое время установили и лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 60-летний гражданин Республики Грузия , сосед погибшего.

По версии следствия, вечером 22 апреля 2018 года соседи совместно распивали спиртные напитки. В процессе застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту не менее семи ударов в область грудной клетки. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы, сосед переместил тело погибшего на прилегающую к домовладению территорию, где закопал.