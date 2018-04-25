В Омутнинске осуждён местный житель, не пожелавший отдать деньги за купленный автомобиль

Омутнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему, сообщили в прокуратуре Кировской области.

В суде установлено, что в 2013 году мужчина, путем обмана и злоупотребляя доверием потерпевшего, приобрел у последнего автомобиль ВАЗ, передав половину стоимости автомобиля, а оставшуюся часть денежных средств пообещал передать позднее.

«В действительности мужчина не намеревался исполнять договорные обязательства, в последующем перепродал автомобиль третьему лицу. В результате содеянного осуждённый причинил потерпевшему значительный материальный ущерб», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины мужчины, признал его виновным и, при наличии предыдущей судимости за аналогичное преступление, назначил окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

Приговор суда не вступил в законную силу.

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