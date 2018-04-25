В Тольятти, куривший в подъезде школьник, ударил мужчину и забрал телефон

В подъезд дома, расположенного на улице 40 Лет Победы в Автозаводском районе Тольятти , зашел покурить подросток. Из квартиры, расположенной на лестничной площадке, где стоял юный курильщик, вышел жилец дома и сделал ему замечание, на что подросток ударил мужчину в живот, достал из кармана потерпевшего телефон, после чего ушёл.

Причинённый ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Услышав шум в подъезде, сосед мужчины вызвал полицию. Первыми на место преступления прибыли дежурившие неподалёку сотрудники патрульно-постовой службы, которые опросили потерпевшего и установили приметы подозреваемого. Через несколько часов возле соседнего подъезда этого же дома патрульные задержали подростка, схожего по приметам со злоумышленником, и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 17-летний школьник, ранее не судимый, не состоящий на учете в ПДН. В содеянном подросток признался, похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.