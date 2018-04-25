Житель села в Оренбуржье поджег дом из-за конфликта матери и «отчима»

Накануне в поселке Горный Оренбургской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге и убийстве.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, в доме, где случилось происшествие проживали 49-летняя женщина, ее сожитель и 29-летний сын, у которого были плохие отношения с «отчимом». В ночь на 25 апреля, молодой человек после распития спиртного поссорился с сожителем матери и поджег веранду дома. После тушения пожара обнаружено тело хозяйки дома. Сожитель матери не пострадал.