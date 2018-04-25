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В Оренбургском районе рецидивист поджег дом, погибла его мать
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В Оренбургском районе рецидивист поджег дом, погибла его мать 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургском районе на пожаре погибла 49-летняя местная жительница. По подозрению в совершении убийства задержан ее 29-летний сын.
Ранее судимый фигурант дела проживал в сгоревшем доме в поселке Горный с матерью и ее сожителем, с которым не ладил. По версии следователей, 24 апреля ночью после пьянки и ссоры с возлюбленным матери подозреваемый поджег веранду. На пожаре его мать погибла, а сожитель не пострадал, рассказали в СУ СК региона.
Оренбуржец признал свою вину и заявил, что хотел напугать «отчима».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, сотрудниками полиции МУ МВД России «Оренбургское» по горячим следам сын, погибший женщины, был обнаружен в сарае жилого дома.
Расследование уголовного дела продолжается.
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