Фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского переведут под домашний арест 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Алексея Малобродского, фигуранта дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, переведут под домашний арест «с учетом его возраста и состояния здоровья», сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского, следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы", — сказала Петренко.
Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.