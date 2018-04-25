Фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского переведут под домашний арест

"С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского, следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы", — сказала Петренко.