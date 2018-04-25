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Фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского переведут под домашний арест
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Фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского переведут под домашний арест 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Алексея Малобродского, фигуранта дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, переведут под домашний арест «с учетом его возраста и состояния здоровья», сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского, следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы", — сказала Петренко.
Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.
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