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«Заминировавшим» в декабре станцию «Академическую» оказался 40-летний «хулиган»
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«Заминировавшим» в декабре станцию «Академическую» оказался 40-летний «хулиган» 

Интересант 31 минуту назад
Сотрудники петербургской полиции изобличили совершившего телефонный звонок с ложным сообщением об опасности на станции метро.
Как стало известно, 18 декабря 2017 года на пульт «112» поступил сигнал от неизвестного, заявившего некоем взрывоопасном предмете, находящемся внутри станции метро «Академическая».
Прибывшие на место спецслужбы не обнаружили соответствующих устройств. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение).
В пресс-службе петербургского главка МВД сегодня сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Калининского района задержан 40-летний гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления из хулиганских побуждений.
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