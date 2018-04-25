«Заминировавшим» в декабре станцию «Академическую» оказался 40-летний «хулиган»

Сотрудники петербургской полиции изобличили совершившего телефонный звонок с ложным сообщением об опасности на станции метро.

Как стало известно, 18 декабря 2017 года на пульт «112» поступил сигнал от неизвестного, заявившего некоем взрывоопасном предмете, находящемся внутри станции метро «Академическая».

Прибывшие на место спецслужбы не обнаружили соответствующих устройств. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение).