Дело возбудили после кражи на 152 тыс. руб. у уснувшего на лавочке в Замоскворечье мужчины 

Уголовное дело возбудили после того, как столичном районе Замоскворечье неизвестный похитил портфель у уснувшего на лавочке мужчины, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 24 апреля в ОВД «Замоскворечье» поступил почтовый материал по обращению гражданина 1953 г. рождения. «В ходе разбирательства установлено, что в октябре 2017 г. заявитель уснул на лавочке на ул. Большая Ордынка. Пока он спал, неизвестный похитил принадлежащий потерпевшему потрфель, в котором находились ноутбук, планшетный компьютер и кошелек с деньгами. Материальный ущерб составил более 152 тыс. руб.», — сказали в столичном главке.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.