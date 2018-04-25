Дело возбудили после кражи на 152 тыс. руб. у уснувшего на лавочке в Замоскворечье мужчины

Вечером 24 апреля в ОВД «Замоскворечье» поступил почтовый материал по обращению гражданина 1953 г. рождения. «В ходе разбирательства установлено, что в октябре 2017 г. заявитель уснул на лавочке на ул. Большая Ордынка. Пока он спал, неизвестный похитил принадлежащий потерпевшему потрфель, в котором находились ноутбук, планшетный компьютер и кошелек с деньгами. Материальный ущерб составил более 152 тыс. руб.», — сказали в столичном главке.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.