22-летняя безработная самарчанка организовала подпольное игорное заведение

Полицейские Самары пресекли деятельность незаконного игорного заведения, расположенного в Кировском районе города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе обыска изъяты мониторы и системные блоки с помощью которого осуществлялся выход в интернет для получения доступа к азартным играм. Сотрудниками полиции установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — 22-летняя безработная жительница Самары.

По данному факту СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подобные преступления караются лишением свободы на срок до четырех лет.