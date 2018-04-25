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22-летняя безработная самарчанка организовала подпольное игорное заведение
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22-летняя безработная самарчанка организовала подпольное игорное заведение 

АиФ-Самара 17 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Полицейские Самары пресекли деятельность незаконного игорного заведения, расположенного в Кировском районе города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе обыска изъяты мониторы и системные блоки с помощью которого осуществлялся выход в интернет для получения доступа к азартным играм. Сотрудниками полиции установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — 22-летняя безработная жительница Самары.
По данному факту СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подобные преступления караются лишением свободы на срок до четырех лет.
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