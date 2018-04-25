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В Ливенскую колонию пытались перебросить 11 мобильников
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В Ливенскую колонию пытались перебросить 11 мобильников 

РИА 57 50 минут назад
Фото: РИА 57
При попытке осуществить переброс на территорию ИК-2 запрещённых предметов были задержаны два жителя Орловской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, задержание прошло в рамках реализации оперативной информации сотрудниками ИК-2 на территории, прилегающей к учреждению.
Мужчины перебросили на территорию колонии четыре свертка в которых были обнаружены 11 мобильных телефонов, 4 зарядных устройства и 2 USB-кабеля. По данному факту был составлен административный протокол.
За данное правонарушение предусматривается административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
Сообщение В Ливенскую колонию пытались перебросить 11 мобильников появились сначала на РИА 57.
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