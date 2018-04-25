В Сумской области задержали похитителей телевизоров и мониторов

Об этом сообщает «112» со ссылкой на местную полицию.

«Работники Следственного управления ГУНП и прокуратуры Сумской области, под оперативным сопровождением сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины , провели спецоперацию и установили четырех человек, которые по предварительному сговору еще в декабре прошлого года похитили фуру с телевизорами и мониторами», — заявили в полиции.

Житель Чернигова узнал о продаже россиянами украинцам телевизоров марки LG. После этого он задумал хищение, для чего арендовал гараж и привлек троих человек, одного из которых устроил водителем к предпринимателю-перевозчику.

27 декабря 2017 этот водитель управлял фурой с 1067 телевизорами и 9 мониторами. Он пересек границу Украины на международном пункте пропуска «Бачевск» Глуховского района Сумской области и доставил товар к арендованному накануне гаражу, где злоумышленники перегрузили телевизоры и мониторы в другие авто, после чего отправились в Чернигов, где и продали похищенное.

Стоимость похищенных телевизоров и мониторов составляет 5,83 млн грн. (около 12 млн руб.), автотранспорт оценен в 446 тыс. грн. (около 900 тыс. руб.).

«Сегодня проведено 14 обысков на территории Сумской, Черниговской, Киевской и Винницкой областей по месту жительства фигурантов, в их гаражах и в возможных местах нахождения похищенного имущества (склады и другие помещения). В ходе обысков изъята часть похищенных телевизоров, транспортные средства, документы, дымовые шашки, боеприпасы, а также 26 000 долларов США наличности», — рассказал заместитель начальника ГУ НП Сумской области Олег Григоров.

Задержаны четыре человека. Им сообщили о подозрении в краже в особо крупных размерах и незаконном завладении транспортным средством. Санкции статей предполагают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.