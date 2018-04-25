Ещё
В Сумской области задержали похитителей телевизоров и мониторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сумской области задержали похитителей телевизоров и мониторов 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112» со ссылкой на местную полицию.
«Работники Следственного управления ГУНП и прокуратуры Сумской области, под оперативным сопровождением сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, провели спецоперацию и установили четырех человек, которые по предварительному сговору еще в декабре прошлого года похитили фуру с телевизорами и мониторами», — заявили в полиции.
Житель Чернигова узнал о продаже россиянами украинцам телевизоров марки LG. После этого он задумал хищение, для чего арендовал гараж и привлек троих человек, одного из которых устроил водителем к предпринимателю-перевозчику.
27 декабря 2017 этот водитель управлял фурой с 1067 телевизорами и 9 мониторами. Он пересек границу Украины на международном пункте пропуска «Бачевск» Глуховского района Сумской области и доставил товар к арендованному накануне гаражу, где злоумышленники перегрузили телевизоры и мониторы в другие авто, после чего отправились в Чернигов, где и продали похищенное.
Стоимость похищенных телевизоров и мониторов составляет 5,83 млн грн. (около 12 млн руб.), автотранспорт оценен в 446 тыс. грн. (около 900 тыс. руб.).
«Сегодня проведено 14 обысков на территории Сумской, Черниговской, Киевской и Винницкой областей по месту жительства фигурантов, в их гаражах и в возможных местах нахождения похищенного имущества (склады и другие помещения). В ходе обысков изъята часть похищенных телевизоров, транспортные средства, документы, дымовые шашки, боеприпасы, а также 26 000 долларов США наличности», — рассказал заместитель начальника ГУ НП Сумской области Олег Григоров.
Задержаны четыре человека. Им сообщили о подозрении в краже в особо крупных размерах и незаконном завладении транспортным средством. Санкции статей предполагают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Украина.ру: последние новости
В Одессе осудили воспитательницу из «Виктории» Дело экс-главы Минюста Лавриновича направили в суд В Киеве продолжился суд по делу об убийстве Олеся Бузины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс96
Кремль сменит формат инаугурации274
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»32
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы20
Россия прощает и платит118
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение