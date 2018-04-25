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В России ужесточат наказание за виртуальные кражи
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В России ужесточат наказание за виртуальные кражи 

N24.ru 54 минуты назад
Закон, принятый Госдумой РФ 10 апреля 2018 года, ужесточает меру ответственности за хищение с банковских карт и виртуальных кошельков. Как указано в тексте документа, размещенном на официальном сайте Госдумы РФ, за данное преступление вводится наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Мошенничество с использованием электронных средств платежа будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.
По мнению авторов закона, высокая степень общественной опасности таких противоправных деяний подтверждается спецификой преступлений, совершить которые могут лишь лица, обладающие специальными знаниями и использующие технические средства, что приводит к нарушению не только права собственности, но и банковской тайны..
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