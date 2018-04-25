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Директор кредитного потребкооператива в Башкирии кинула 27 клиентов и банк
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Директор кредитного потребкооператива в Башкирии кинула 27 клиентов и банк 

АиФ-Уфа 19 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Стерлитамаке в суд направлено уголовное дело в отношении директора кредитного потребительского кооператива, обманувшей 27 граждан и банк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в 2013-2016 годах 37-летняя директор кредитного потребительского кооператива «КОД» заключила с 24 жителями Стерлитамака договоры о покупке квартир. Продавала их в строящихся домах, не имея к ним никакого отношения. Так заработала более 26 млн рублей. Попутно провернула серию махинаций с недвижимостью и автомобилями, причинив троим гражданам ущерб около 4 млн рублей.
Получив в банке кредиты на сумму более 8 млн рублей по подложным справкам с завышенной суммой дохода, она его не выплачивала.
Женщина обвиняется в совершении преступлений по двум статьям УК: мошенничество в крупном и особо крупном размерах и мошенничество в сфере кредитования.
Обвиняемая не признала вину. Прокуратура направила уголовное дело в Стерлитамакский городской суд.
На её квартиру в Стерлитамаке, таунхаус площадью свыше 180 кв. м и земельный участок в деревне Байрак наложен арест. Имущество оценивается в 9,4 млн рублей.
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