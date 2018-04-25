Сотрудник РЖД получал взятки суммой более 60 миллионов рублей 

Экс‐замначальника РЖД в Ростове‐на‐Дону обвиняют в получении взяток в размере 64 миллиона рублей. Такие деньги ему передавал бизнесмен. Об этом сообщила пресс‐служба южного следственного управления на транспорте.
По данным следствия, в период с февраля по декабрь 2016 года обвиняемый получил от предпринимателя 35,5 миллиона рублей.
Деньги он взял за помощь в заключении договора без конкурса по очистке территории, где будут строить железную дорогу на участке
Журавка-Миллерово
пресс-служба
южного следственного управления на транспорте.
В прошлом году преступник взял у предпринимателя еще 25,5 миллиона рублей за заключение второго договора по этому же объекту.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».
Бывший судебный пристав Сочи обвиняется в получении взятки в размере 700 тысяч рублей. Эту сумму он требовал от бизнесмена‐должника.