Сотрудник РЖД получал взятки суммой более 60 миллионов рублей

Экс‐замначальника РЖД в Ростове‐на‐Дону обвиняют в получении взяток в размере 64 миллиона рублей. Такие деньги ему передавал бизнесмен. Об этом сообщила пресс‐служба южного следственного управления на транспорте.

По данным следствия, в период с февраля по декабрь 2016 года обвиняемый получил от предпринимателя 35,5 миллиона рублей.

Деньги он взял за помощь в заключении договора без конкурса по очистке территории, где будут строить железную дорогу на участке

Журавка-Миллерово

пресс-служба

южного следственного управления на транспорте.

В прошлом году преступник взял у предпринимателя еще 25,5 миллиона рублей за заключение второго договора по этому же объекту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».