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Сотрудники полиции задержали водителя Mini Cooper за стрельбу в центре Москвы
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Сотрудники полиции задержали водителя Mini Cooper за стрельбу в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полицейские задержали водителя Mini Cooper за стрельбу в Тверской районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«24 апреля в 17:20 поступило сообщение о стрельбе по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д. 1. Принятыми мерами сотрудниками полиции была остановлена автомашина Mini Cooper под управлением владельца 1991 г. рождения, который изобличен в том, что по указанному адресу он произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, который зарегистрирован в установленном порядке», — сказали в ведомстве.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело по ст. «Хулиганство».
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