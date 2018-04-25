Сотрудники полиции задержали водителя Mini Cooper за стрельбу в центре Москвы

«24 апреля в 17:20 поступило сообщение о стрельбе по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д. 1. Принятыми мерами сотрудниками полиции была остановлена автомашина Mini Cooper под управлением владельца 1991 г. рождения, который изобличен в том, что по указанному адресу он произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, который зарегистрирован в установленном порядке», — сказали в ведомстве.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело по ст. «Хулиганство».