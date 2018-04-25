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Материалы о подкупе чиновников саратовским застройщиком переданы в Следственный комитет
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Материалы о подкупе чиновников саратовским застройщиком переданы в Следственный комитет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в отношении Абасова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он собрал деньги почти 1 тысячи дольщиков, но не построил 14 обещанных им многоквартирных домов.
В апреле один из адвокатов застройщика заявил, что Абасов готов ради смягчения меры пресечения заключить досудебное соглашение со следствием. Прокуратура Саратова отказала арестанту в сделке.
Тем не менее, как следует из ответа прокуратуры области на запрос «ФедералПресс», следователь ГУ МВД, которому Абасов сообщил о подкупе сотрудников управления экономической безопасности ГУ МВД и мэрии, выделил эти материалы и направил их в СУ СКР.
Прокуратура области сообщила также, что были проверены и слова адвоката об игнорировании надзорными органами нарушений Абасова. Как минимум одну из его фирм, «Град-С», прокуратура Ленинского района проверяла дважды, в 2015 и 2017 году. Были выявлены факты привлечения денег дольщиков при отсутствии договоров страхования и нецелевого использования этих средств. В результате в отношении Абасова теперь расследуют также дело о причинении имущественного ущерба и обмане потребителей (ч.2 ст. 165 и ч.2 ст.200.3 УК РФ).
Администрация Саратова, в свою очередь, на вопросы «ФедералПресс» сообщила, что не предоставляла участков под строительство г-ну Абасову. Все они достались ему путем замены стороны в обязательстве. В мэрии заверили, что изменение разрешенного вида использования этих участков произошло в соответствии с законом, а для отказа в выдаче разрешений на строительство законных оснований не имелось.
В министерстве строительства и ЖКХ области оставили вопросы нашего издания без ответов.
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