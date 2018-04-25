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Омскую пенсионерку отправили на исправительные работы за взятку полицейскому
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Омскую пенсионерку отправили на исправительные работы за взятку полицейскому 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: ОмскПресс
20 января утром 60-летнюю женщину доставили в отдел полиции, чтобы составить протокол по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения. Нарушительница попыталась откупиться от сотрудников правоохранительных органов и прямо в служебном кабинете предложила участковому взятку в размере 500 рублей. О покушении на дачу взятки стражи порядка сообщили в дежурную часть. На 60-летнюю омичку завели уголовное дело. Суд признал фигурантку виновной и назначил ей шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Как писала «Русская планета», президент Украины Петр Порошенко может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Возбудить дело в отношении главы государства правоохранительные органы обязал суд Киева. Президента подозревают в связях с организацией, которая помогала ему избегать платежей.
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