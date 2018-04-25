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В Челябинске против мужчины, убившего собаку, возбудили уголовное дело
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В Челябинске против мужчины, убившего собаку, возбудили уголовное дело 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр — РИА Новости, Наталья Еремеева. Уголовное дело возбудили в Челябинске после обнаружения трупа собаки, рядом с которым находился мужчина, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску зарегистрировано сообщение об обнаружении на набережной реки Миасс мужчины, который разделывает собаку.
Как сообщалось ранее, полицейская проверка установила, что мужчина, находящийся на месте обнаружения трупа животного и доставленный в полицию, является иностранным гражданином и пребывает в РФ без соответствующих документов. В отношении него был составлен административный протокол.
"После проведения комплекса проверочных мероприятий в отделе полиции по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 (Жестокое обращение с животными)", — сообщил пресс-центр прокуратуры.
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