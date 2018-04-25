В Челябинске против мужчины, убившего собаку, возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК , 25 апр — РИА Новости , Наталья Еремеева. Уголовное дело возбудили в Челябинске после обнаружения трупа собаки, рядом с которым находился мужчина, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску зарегистрировано сообщение об обнаружении на набережной реки Миасс мужчины, который разделывает собаку.

Как сообщалось ранее, полицейская проверка установила, что мужчина, находящийся на месте обнаружения трупа животного и доставленный в полицию, является иностранным гражданином и пребывает в РФ без соответствующих документов. В отношении него был составлен административный протокол.