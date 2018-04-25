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В Челябинске мигрант-нелегал разделал хаски на шашлык и пошел под суд
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В Челябинске мигрант-нелегал разделал хаски на шашлык и пошел под суд 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Челябинске убившего собаку породы хаски мужчину привлекут к уголовной ответственности. Об этом в среду, 25 апреля, сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.
Правоохранительные органы проверили сообщения в СМИ об убийстве хаски. Мужчину, который разделывал собаку, заметили на набережной реки Миасс и задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
Как отмечает телеканал «360», подозреваемым оказался иностранный гражданин, который находится в России нелегально. Свою вину он признал. При даче показаний он сказал, что убил собаку ради мясного блюда. «Шашлык приготовил бы», — сказал он.
По решению суда задержанного направили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД области, где он находится до сих пор.
18 декабря стало известно, что несколько 19-летних жителей города Искитима под Новосибирском зарезали овчарку и разделали ее на шашлык.
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