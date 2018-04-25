Убийство хаски на берегу реки в Челябинске переросло в уголовное дело

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбуждено в Челябинске после убийства собаки породы хаски на берегу реки Миасс, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 245 УК РФ. Данная часть статьи предусматривает наказание штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, об обнаружении трупа собаки, с которой сняли шкуру, жители Челябинска сообщили в начале апреля. Полиция задержала мужчину, позже он рассказал, что собаку ему дали в качестве платы за работу, а умертвил пса он для того, чтобы разделать мясо и сдать его на шаурму.