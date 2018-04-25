Четыре года тюрьмы грозит организатору наркопритона в Красноярске

38‐летний житель Красноярска в ближайшее время окажется на скамье подсудимых за организацию и содержание наркопритона в своей квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полиция Красноярска узнала о существовании «нехорошей» квартиры еще в августе прошлого года. Трешку в Черемушках ранее судимый мужчина сдавал людям для употребления синтетических наркотиков. Вместо платы за аренду помещения он брал себе часть веществ, употребляемых гостями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств». Максимальное наказание статьи предполагает четыре года лишения свободы.

Подпольное казино ликвидировали в подмосковном Орехово‐Зуеве бойцы Росгвардии. Карточный притон был организован в нежилом помещении под видом кафе.