«Шашлык приготовил бы»: нелегальный мигрант убил хаски ради обеда

Челябинске убившего хаски живодера привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

Правоохранительные органы проверили сообщения в СМИ об убийстве хаски. Мужчину, который разделывал собаку, заметили на набережной реки Миасс. Его задержали.

Подозреваемым оказался иностранный гражданин, который находится в России нелегально. Свою вину он признал. При даче показаний он сказал, что убил собаку ради мясного блюда.

Шашлык приготовил бы — Подозреваемый.

По решению суда задержанного направили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД области, где он находится до сих пор.

Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. За убийство собаки нелегалу грозит до трех лет заключения, передает агентство Chelyabinsk.ru.