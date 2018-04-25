«Шашлык приготовил бы»: нелегальный мигрант убил хаски ради обеда 

В Челябинске убившего хаски живодера привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.
Правоохранительные органы проверили сообщения в СМИ об убийстве хаски. Мужчину, который разделывал собаку, заметили на набережной реки Миасс. Его задержали.
Подозреваемым оказался иностранный гражданин, который находится в России нелегально. Свою вину он признал. При даче показаний он сказал, что убил собаку ради мясного блюда.
Шашлык приготовил бы — Подозреваемый.
По решению суда задержанного направили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД области, где он находится до сих пор.
Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. За убийство собаки нелегалу грозит до трех лет заключения, передает агентство Chelyabinsk.ru.
Ранее житель города Надым снял на видео, как собака повалила школьницу на снег. Между ними завязалась борьба. Была ли это игра или все-таки произошло нападение, в скором времени должны выяснить представители департамента образования и администрации города.