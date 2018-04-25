Охранник, укравший 650 тысяч рублей у почтальона, осужден в Павлове 

Павловский городской суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, который обвинялся в краже.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, преступление произошло 19 января 2017 года в помещении буфета почтового отделения. Злоумышленник воспользовался тем, что почтальон отлучилась по своим делам, оставив на стуле сумку, в которой находилось 650 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий.
Преступление было раскрыто, и деньги мужчина вернул.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, 25-летний житель Уреня осужден за нападение на почтальона.