Ещё
В Новосибирской области под суд попал охотник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирской области под суд попал охотник 

АиФ-Новосибирск 45 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении браконьера. 45-летний житель Кочковского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ — незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба.
4 ноября 2017 года охотник с двуствольным охотничьим ружьем находился на территории охотничьего хозяйства «Ермаковский» Кочковского района. Там он и застрелил двух лосей — не имея при себе разрешения. В итоге государству причинен ущерб в сумме 240 тыс. рублей.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, возместил причиненный преступлением ущерб. Дело рассмотрит мировой судья 3 судебного участка Ордынского судебного район, сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирские предприниматели разделили рынок лекарств В НСО двадцатилетний парень порезал двоих В Новосибирске мужчина отвинтил вентилей на 56 тысяч рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1397
США отговаривали партнеров идти на брифинг России182
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство83
Россия совершила атаку по сирийским боевикам276
В США предрекли смерть морской авиации России60
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение