В Новосибирской области под суд попал охотник

Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении браконьера. 45-летний житель Кочковского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ — незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба.

4 ноября 2017 года охотник с двуствольным охотничьим ружьем находился на территории охотничьего хозяйства «Ермаковский» Кочковского района. Там он и застрелил двух лосей — не имея при себе разрешения. В итоге государству причинен ущерб в сумме 240 тыс. рублей.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, возместил причиненный преступлением ущерб. Дело рассмотрит мировой судья 3 судебного участка Ордынского судебного район, сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.