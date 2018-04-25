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Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему вице-мэру Уфы
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Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему вице-мэру Уфы 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
УФА, 25 апреля. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение 47-летнему бывшему первому вице-мэру Уфы Александру Филиппову в превышении должностных полномочий, которые повлекли ущерб в размере 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления бывшему первому заместителю главы администрации Уфы предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе утвердили адресную программу по развитию застроенных территорий в городе на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из ветхого жилья.
С 2008 по 2015 годы чиновники мэрии заключили договоры с некими компаниями на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Позже в нарушение закона некоторые дома включили и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло «необоснованное выделение 1,6 млрд рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов», сказали в пресс-службе.
Ранее по данному уголовному делу предъявили обвинение 46-летнему начальнику Управления капитального строительства мэрии Уфы по статьям «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и «Превышении должностных полномочий».
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