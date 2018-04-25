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Превысил полномочия: следком предъявил обвинение бывшему замглавы Уфы
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Превысил полномочия: следком предъявил обвинение бывшему замглавы Уфы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе следователи предъявили обвинение по уголовному делу о превышении должностных полномочий 47-летнему экс-замглавы города.
По версии следствия, с 2008 по 2015 год должностные лица администрации заключили договоры с несколькими компаниями на расселение людей из непригодного жилья за счёт инвесторов по федеральной программе «Жилище». Позже чиновники включили некоторые из домов и в региональную программу по сносу ветхого жилья. В результате из бюджетов трёх уровней выделили 1,6 миллиарда рублей.
Ранее по этому уголовному делу было предъявлено обвинение 46-летнему начальнику управления капитального строительства администрации. Его обвиняют также в превышении полномочий и использовании шпионских устройств.
— Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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