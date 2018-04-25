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Бывший первый замглавы Уфы обвинен в нанесении 1,6 млрд рублей ущерба госбюджету
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Бывший первый замглавы Уфы обвинен в нанесении 1,6 млрд рублей ущерба госбюджету 

pasmi.ru 18 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Следствие обвинило бывшего первого замглавы администрации столицы Башкирии Александру Филлипову в превышении должностных полномочий при реализации в городе программы расселения ветхого и аварийного жилья.
Попрограммное переселение
Как сообщает Следственный комитет, в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы должностные лица администрации города заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение 1,6 млрд рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Уголовное дело о превышении полномочий чиновниками мэрии Уфы расследуется СКР с 2017 года. Его первыми фигурантами стали бывшие подчиненные Александра Филиппова — начальник управления капстроительства Уфы Марат Гареев и глава управления по земельным и имущественным отношениям Раиль Еникеев, пишет «Коммерсант».
«Ранее по данному уголовному делу предъявлено обвинение 46-летнему начальнику Управления капитального строительства администрации Уфы в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщается на сайте СКР.
Процесс предъявления обвинения бывшему вице-мэру занял почти неделю, сообщил «Коммерсанту» информированный источник. На прошлой неделе о новом обвинении сообщало издание «Медиакорсеть», но сам Александр Филиппов эту информацию опровергал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил собеседник «Коммерсанта».
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