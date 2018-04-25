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Парочка из Златоуста промышляла воровством в Миассе
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Парочка из Златоуста промышляла воровством в Миассе 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Следователями Отдела МВД России по городу Миассу окончено предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) и частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж), санкцией которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 и 7 лет соответственно.
Полицейские установили, что 25-летняя девушка и 29-летний мужчина, жители города Златоуста, в отделах одного из торгово-развлекательных комплексов города Миасса похищали предметы одежды, косметику и продукты питания, среди которых предпочтение отдавали дорогой колбасе, с которой и были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
«Для совершения преступлений задержанные использовали специально изготовленный собственноручно фольгированный изнутри полимерный пакет, с целью выноса похищенного через антикражные рамки на выходе из магазинов. Общий ущерб составил более 20 000 рублей. Обвиняемым вменены 5 эпизодов тайного и открытого хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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