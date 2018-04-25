В Кстовском районе в отношении застройщика жилых домов возбуждено уголовное дело

Застройщик жилых домов ООО «Алаком» в Кстовском районе использовал средства дольщиков нецелевым образом. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. По материалам проверки, следственный отдел по Кстовскому району возбудил уголовное дело по факту хищения должностными лицами привлеченных для строительства средств дольщиков.

Кстовской городской прокуратурой так же выявлены факты нарушения этим же застройщиком порядка страхования своей ответственности перед участниками долевого строительства. Компания вовремя не перезаключила договоры страхования. По выявленным нарушениям застройщику внесено представление.

Также прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода, Арзамасской и Балахнинской городскими прокуратурами выявлены нарушения застройщиками ЖСПК № 103, ООО «Каскад Риэлти» и ООО «Строительная Империя» порядка опубликования проектных деклараций и внесенных в них изменений. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела.

Принятые меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, уголовное дело в стадии расследования.

Нпомним, обманутые дольщики жилого комплекса «Новинки Smart City» встретились с конкурсным управляющим по делу о банкротстве компании «Квартстрой».