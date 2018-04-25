ЕСПЧ признал необоснованным арест карельского экс-сенатора Алиханова 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €3,1 тыс. за необоснованный арест осужденному за мошенничество экс-сенатору от Карелии Девлетхану Алиханову.
Расплата за арест
«Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу на необоснованный арест и взыскал в пользу Девлетхана Медетхановича €3,1 тыс. ЕСПЧ признал, что суды в Карелии без каких-либо оснований избрали и продлевали ему арест. Имеет место нарушение Европейской Конвенции по правам человека», — сообщил ТАСС адвокат Алиханова Михаил Шогин.
В июле 2017 года защитник сказал, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на необоснованный арест экс-сенатора. Изначально суд арестовал Алиханова в феврале 2015 года по обвинению крупном мошенничестве и незаконном пересечении границы. Позже срок содержания под стражей многократно продлевался и составил в общей сложности три года.
Напомним, что Алиханов, по версии следствия, до 2015 года через подставных лиц приватизировал 13 различных объектов недвижимости, принадлежащих мэрии Петрозаводска и сданных в аренду Сбербанку, а после продал их близким к нему людям. Сумма ущерба от действий мошенника была оценена в 8 млн рублей.
В ноябре 2017 года Петрозаводский городской суд признал Алиханова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Кроме того, суд взыскал с политика ущерб в 8,4 млн рублей. В январе 2018 года Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.