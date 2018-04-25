ЕСПЧ признал необоснованным арест карельского экс-сенатора Алиханова

Расплата за арест

«Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу на необоснованный арест и взыскал в пользу Девлетхана Медетхановича €3,1 тыс. ЕСПЧ признал, что суды в Карелии без каких-либо оснований избрали и продлевали ему арест. Имеет место нарушение Европейской Конвенции по правам человека», — сообщил ТАСС адвокат Алиханова Михаил Шогин.

В июле 2017 года защитник сказал, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на необоснованный арест экс-сенатора. Изначально суд арестовал Алиханова в феврале 2015 года по обвинению крупном мошенничестве и незаконном пересечении границы. Позже срок содержания под стражей многократно продлевался и составил в общей сложности три года.

Напомним, что Алиханов, по версии следствия, до 2015 года через подставных лиц приватизировал 13 различных объектов недвижимости, принадлежащих мэрии Петрозаводска и сданных в аренду Сбербанку , а после продал их близким к нему людям. Сумма ущерба от действий мошенника была оценена в 8 млн рублей.