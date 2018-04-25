Обвиняемых в мошенничестве более чем на 50 млн рублей будут судить на Дону

Гражданских супругов будут судить в Ростове-на-Дону за мошенничество на сумму более 50 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , мужчине и женщине инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые уговорили чистильщика их бассейна открыть юрлицо на свое имя, за что пообещали ему зарплату в размере 20 тыс. рублей.

Став учредителем и руководителем ООО, мужчина передал своим работодателям полученный при открытии счета в банке криптографический ключ, а также средство электронно-цифровой подписи клиента.

Впоследствии обвиняемые заключили с рядом коммерческих фирм договоры на поставку созданной фирмой арматуры. По этим контрактам на счет ООО было перечислено более 50 млн рублей, которые гражданские супруги похитили.

Желая избежать уголовной ответственности, обвиняемые в январе 2015 года улетели в Доминиканскую республику , однако позднее были депортированы оттуда.

Сейчас они заключены под стражу.