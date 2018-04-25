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В посёлке Уральский жена едва не отрезала голову мужу
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В посёлке Уральский жена едва не отрезала голову мужу 

АиФ Пермь 20 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Едва не закончилась трагедией ссора между супругами в посёлке Уральский. Сотрудники отдела полиции Нытвенского района по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали безработную 36-летнюю жительницу посёлка.
«Вечером 24 апреля в одном из домов по улице Московской женщина во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударила своего 36-летнего мужа ножом. Потерпевшего с колото-резаным ранением шеи госпитализировали в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
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