В посёлке Уральский жена едва не отрезала голову мужу

Едва не закончилась трагедией ссора между супругами в посёлке Уральский . Сотрудники отдела полиции Нытвенского района по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали безработную 36-летнюю жительницу посёлка.

«Вечером 24 апреля в одном из домов по улице Московской женщина во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударила своего 36-летнего мужа ножом. Потерпевшего с колото-резаным ранением шеи госпитализировали в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.