За первый квартал года в Бурятии совершено почти шесть тысяч преступлений

Бурятии по данным республиканского МВД в январе-марте этого года зарегистрировано 5 тыс. 885 преступлений. По сравнению с прошлым годом рост составил 11%, передает Бурятстат. Из общего числа 1 тыс. 93 преступления отнесены к тяжким и особо тяжким.

В крупных и особо крупных размерах совершено 2682 преступления, зарегистрировано 10 фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть человека, двух и более лиц, семь случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего — этот вид преступлений вырос по сравнению с прошлым годом на 40%.

Также в республике в этом году совершено 222 преступления экономической направленности. Снижение отмечено в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия — на 3,1%. В общей сложности преступлений этого вида с начала года произошло 93. И самое большое снижение, на 20%, произошло в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — всего зарегистрировано 341 такое преступление.