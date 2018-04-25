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Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия пресечен очередной канал поставок поддельного алкоголя
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Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия пресечен очередной канал поставок поддельного алкоголя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Полицейскими республиканского Управления ЭБиПК была получена оперативная информация о незаконной деятельности группы лиц, которые занимались поставками нелегального алкоголя в Карелию.
Оперативно-розыскные мероприятия проходили во взаимодействии с подразделением Росгвардии на территории Петрозаводска и Пудожского района.
В ходе осмотра складских помещений и транспорта, принадлежащих подозреваемым, было изъято около 4 000 литров фальсифицированного алкоголя: свыше 3 000 бутылок водки и более 2 000 литров спирта и спиртосодержащей продукции в канистрах. Помимо этого, полицейские обнаружили изъяли 22 000 пачки сигарет с признаками подделки и 388 граммов наркотического средства гашиш.
Установлено, что подозреваемые, не имея соответствующей лицензии на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрели поддельный алкоголь в другом субъекте страны, после чего перевезли его в Карелию. Его сбыт был организован в столице республики и на территории Пудожского района.
В настоящее время Следственным управлением МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников незаконной деятельности.
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