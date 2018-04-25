Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия пресечен очередной канал поставок поддельного алкоголя

Полицейскими республиканского Управления ЭБиПК была получена оперативная информация о незаконной деятельности группы лиц, которые занимались поставками нелегального алкоголя в Карелию

Оперативно-розыскные мероприятия проходили во взаимодействии с подразделением Росгвардии на территории Петрозаводска и Пудожского района.

В ходе осмотра складских помещений и транспорта, принадлежащих подозреваемым, было изъято около 4 000 литров фальсифицированного алкоголя: свыше 3 000 бутылок водки и более 2 000 литров спирта и спиртосодержащей продукции в канистрах. Помимо этого, полицейские обнаружили изъяли 22 000 пачки сигарет с признаками подделки и 388 граммов наркотического средства гашиш.

Установлено, что подозреваемые, не имея соответствующей лицензии на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрели поддельный алкоголь в другом субъекте страны, после чего перевезли его в Карелию. Его сбыт был организован в столице республики и на территории Пудожского района.