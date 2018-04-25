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Крупную партию поддельного алкоголя и сигарет задержали в Карелии
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Крупную партию поддельного алкоголя и сигарет задержали в Карелии 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Стражи порядка также изъяли гашиш. МВД по Карелии представило кадры оперативной съемки операции задержания подозреваемых.
Полицейские республиканского Управления ЭБиПК получили оперативную информацию о незаконной деятельности группы лиц, занимавшейся поставками нелегального алкоголя в Карелию. Оперативно-розыскные мероприятия проходили на территории Петрозаводска и Пудожского района.
По данным МВД, в ходе осмотра складов и транспорта подозреваемых было изъято около 4 тысяч литров фальсифицированного алкоголя: более 3 тысяч бутылок водки и более 2 тысяч литров спирта и спиртосодержащей продукции в канистрах. Также полицейские изъяли 22 000 пачки сигарет с признаками подделки и 388 граммов гашиша.
У подозреваемых не было лицензии на реализацию алкоголя и спиртосодержащей продукции. Отмечается, что они приобрели поддельный алкоголь в другом субъекте страны, после чего перевезли его в Карелию. Его сбыт был организован в столице республики и на территории Пудожского района. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все участники незаконной деятельности.
Пресс-центр республиканского МВД опубликовал кадры операции по задержанию подозреваемых.
По материалам: ptzgovorit.ru
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