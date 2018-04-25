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Полиция сообщила о местонахождении подозреваемого в убийстве палестинского ученого
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Полиция сообщила о местонахождении подозреваемого в убийстве палестинского ученого 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Малайзии считают, что один из подозреваемых в убийстве палестинского ученого до сих пор находится в стране. Глава национальной полиции Мохамед Фузи Харун в среду на пресс-конференции в Куала-Лумпуре представил фоторобот главного подозреваемого и рассказал о ходе расследования.
По его словам, «разыскиваемый, возможно, изменил внешность, но по-прежнему находится в стране, куда он въехал, предположительно в январе по поддельным документам». Как отмечается издание Star, информации о втором нападавшем руководитель полиции не предоставил.
Он также не подтвердил и не опроверг информацию, согласно которой преступники могли быть агентами одной из иностранных спецслужб. «Мы проверяем этот вопрос. В тоже время могу сказать, что это было хорошо подготовленные, высокопрофессиональные исполнители», — добавил Мохамед Фузи Харун.
Версия преступления
Вице-премьер, министр внутренних дел страны Ахмад Захид Хамиди ранее заявил, что нападавшие скорее всего являются представителями иностранной спецслужбы «одного из ближневосточных государств», которые, имея обширную агентурную сеть по всему миру, охотятся на граждан Палестины, достигших определенных успехов в различных областях.
Убийство ученого
Профессор одного из малайзийских вузов 35-летний Фади Мохамад аль-Батша был расстрелян 21 апреля на рассвете перед совершением утренней молитвы. Один из нападавших произвел как минимум 14 выстрелов, мужчина скончался на месте до приезда бригады врачей и полиции. Палестинский ученый проживал в Малайзии с женой и тремя детьми около 10 лет, имел статус постоянного жителя.
По различным данным, он занимался проблемами энергетики. Вместе с тем ранее также появилась информация, что он мог быть экспертом по изготовлению взрывчаток, в том числе оружия массового уничтожения.
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