Арбитражный суд РТ ввел процедуру банкротства в РК «Ривьера» 

Арбитражный суд РТ постановил признать РК «Ривьера» банкротом и ввести в отношении него процедуру наблюдения, сообщается на сайте суда.
5 октября 2017 года в Арбитражный суд РТ поступило заявление от Татфондбанка (в лице конкурсного управляющего АСВ) о признании ЗАО «Развлекательный комплекс Ривьера» банкротом. В результате суд признал требование обоснованным и ввести в отношении РК «Ривьера» процедуру наблюдения. Долг ЗАО перед ТФБ составляет 153 млн 675 тысяч рублей, из которых — 135,4 тыс. рублей — основной долг, 15,8 млн — процент за пользование кредитом и 2,3 млн — неустойки.