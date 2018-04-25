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В Ростове осудят супругов похитивших на 50 млн рублей со счетов компании
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В Ростове осудят супругов похитивших на 50 млн рублей со счетов компании 

Ростовские Вести 1 час назад
В Ростове-на-Дону прокуратура передала в суд уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ростовской области, в 2014 году двое супругов уговорили чистильщика их бассейна открыть коммерческую фирму на свое имя. За это они пообещали каждый месяц платить ему по 20 тысяч рублей. После регистрации компании мужчина став владельцем передал криптографический ключ и средство электронно-цифровой подписи клиента своим работодателям. Они в свою очередь от его имени заключили договора в рядом других коммерческих организаций на поставку строительных материалов. Фирмы-покупатели перечислили на расчетный счет деньги за товар, однако обещанного не получили. Свыше 50 млн рублей супруги-злоумышленники похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Чтобы избежать наказания предприимчивые супруги в январе 2015 года купили билеты на рейс Москва — Пуанта-Кана Доминиканской республики и покинули территорию России. Однако вопреки их замыслу супруги были депортированы. В настоящее время они заключены под стражу.
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