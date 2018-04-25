На Дону экс-директор ПТУ пошел под суд за фиктивное обучение трактористов

Морозовском районном суде огласили приговор бывшему руководителю профессионального училища № 88. По версии следствия, Сергей Г., совмещая руководящее кресло и преподавательскую работу по курсу «Производственное обучение при подготовке трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категории С», превысил полномочия.

Он выдал 10 свидетельств о прохождении обучения, хотя молодые люди даже не появлялись на пороге училища. Благодаря этим документам местные жители смогли пройти экзамен на право управления тракторами. Таким образом Сергей Г. заработал 30 тысяч рублей.

В его отношении возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».