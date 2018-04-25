В Китае нашли крупнейшую в истории страны партию кокаина

На юге Китая городе Шэньчжэнь полиция заключила под стражу 10 человек и изъяла 1,3 тонны кокаина — рекордную партию за всю историю страны. Об этом сообщает «Синьхуа» в среду, 25 апреля.

Как пишет агентство, стоимость наркотика оценивается в более чем миллиард юаней (около 160 миллионов долларов).

На след преступников китайские полицейские вышли в июле 2017 года. В августе были арестованы пятеро подозреваемых и изъято 40 килограммов кокаина. В ходе допросов задержанных полиция вышла еще на трех злоумышленников. Тогда было конфисковано 1,3 килограмма наркотика.

В настоящее время проводится расследование. Известно, что кокаин прибыл в Китай из Южной Америки, но страна происхождения наркотика не уточняется.