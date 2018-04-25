Новосибирские предприниматели разделили рынок лекарств

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области установило, что с января 2016 года по август 2017 года руководство двух юридических фирм, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, заключило с одной из клиник города Новосибирска устный договор. Который, по сути, ограничивал конкуренцию: чтобы разделить рынок в НСО между двумя фирмами, в аукционах, проводимых для иллюзии торгов, чтобы ограничить доступ другим конкурентам.

Между тем руководство фирм договорились о совместном определении исхода торгов: кто и по какому лоту будет победителем. В итоге они участвовали в 437 аукционах, по которым были заключены контракты.

Общая сумма незаконного дохода, полученного коммерческими организациями, участвовавшими в картельных сговорах и иных видах антиконкурентных соглашений при заключении госконкрактов на поставку различного медоборудования и товаров медицинского назначения в одну из клиник города Новосибирска, составила более 576 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Сейчас предварительное следствие по уголовному делу продолжается, сотрудниками полиции в местах жительства подозреваемых, а также по юридическим адресам компаний проводятся обыски: изымается компьютерная техника и документация, имеющая доказательственное значение по делу.