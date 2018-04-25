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20 лет колонии за 5 убийств получил в Иркутске главарь «черных риелторов»
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20 лет колонии за 5 убийств получил в Иркутске главарь «черных риелторов» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске вынесен приговор по делу в отношении А. В. Беспалова, которого обвинили в руководстве организованной группы так называемых «черных риелторов», совершавших убийства ради завладения квартирами.
Суд установил, что преступники специально подыскивали недвижимость, которой владели маргинальные граждане, преимущественно жители района Ново-Ленино. Неблагополучные, зачастую сильно пьющие люди, инвалиды сироты и старики, в собственности которых имелись квартиры или другие жилые помещения, становились жертвами преступников. Квартиры у них не приобретались, а отбирались, зачастую ценой жизни.
Обвиняемый, по выводам суда, исполнял руководящую роль. Он лично подыскивал «клиентов», спаивал их, применял насилие, а в ряде случаев совершал убийства. Причем ранее Беспалов был уже судим за аналогичные преступления.
Обвиняемый признан судом виновным и по совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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