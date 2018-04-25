Убийца двух новосибирцев попался у теплотрассы 

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 69-летней женщины и её 53-летнего сожителя. 24 апреля около 02.30 в полицию Новосибирска позвонил мужчина, который нашел два трупа в квартире дома по улице Народной в Калининском районе.
Полицейские выяснили, что в «нехорошей» квартире частенько собирались асоциальные элементы, распивали спиртные напитки — причем, вместе с хозяевами. А подозреваемым в совершении убийства оказался ранее судимый за кражу безработный тридцатилетний сосед. Между собутыльниками возникла ссора, в результате которой подозреваемый заколол обоих ножом. А потом забрал оставшийся алкоголь, телефон хозяйки дома и сбежал.
Сотрудники отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с сотрудниками областного Управления уголовного розыска установили место, где можно встретить подозреваемого — рядом с теплотрассой, и выставили там засаду. Через несколько часов мужчину поймали.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.