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В Китае арестовали 600 компьютеров для майнинга биткоинов
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В Китае арестовали 600 компьютеров для майнинга биткоинов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция города центрального подчинения Тяньцзинь на северо-востоке Китая конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов после того, как местная электросеть сообщила о необычно высоком уровне потреблении электричества, сообщает агентство Синьхуа.
Полиция также изъяла шесть мощных кондиционеров, отмечается, что для города это крупнейший случай кражи электроэнергии за последние годы. Один подозреваемый был задержан, в отношении еще пяти человек ведется расследование.
Предприятие, поставляющее в город электричество, в последнее время выявило внезапные скачки в сети и значительные потери энергии в одной из электрических линий, чаще всего такое явление свидетельствует о повышении нагрузки на линию.
В результате проведенного расследования удалось выяснить, что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей электроэнергии был замкнут, как отметили в полиции, такой метод чаще всего используют мошенники, чтобы не платить за потребленную электроэнергию.
Майнинг биткоинов требует больших энергозатрат, по данным полиции, для того, чтобы обеспечивать необходимой электроэнергией конфискованные 600 компьютеров, необходимо было бы платить сотни тысяч юаней в месяц.
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